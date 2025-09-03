Reply (REPLY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%5,65 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%13,99 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Reply (REPLY) canlı fiyatı --. REPLY, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. REPLY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, REPLY son bir saatte -%5,65 değişim gösterdi, 24 saatte -%13,99 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Reply (REPLY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 543,12K$ 543,12K $ 543,12K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 562,81K$ 562,81K $ 562,81K Dolaşım Arzı 96,50B 96,50B 96,50B Toplam Arz 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998

Şu anki Reply piyasa değeri $ 543,12K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki REPLY arzı 96,50B olup, toplam arzı 99999999999.99998. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 562,81K.