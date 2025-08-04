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Reservoir rUSD Fiyatı (RUSD)

Listelenmedi

Reservoir rUSD (RUSD) Canlı Fiyat Grafiği

$0,999343
$0,999343$0,999343
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Reservoir rUSD (RUSD) Fiyatı

Reservoir rUSD (RUSD), şu anda 0,999343 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 61,57M USD piyasa değerine sahiptir. RUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Reservoir rUSD Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,07
Reservoir rUSD 24 saatlik fiyat değişimi
61,61M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Reservoir rUSD (RUSD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Reservoir rUSD / USD fiyat değişimi, $ -0,0007531267336607.
Son 30 gün içerisinde, Reservoir rUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,0001586956.
Son 60 gün içerisinde, Reservoir rUSD / USD fiyat değişimi, $ -0,0009231930.
Son 90 gün içerisinde, Reservoir rUSD / USD fiyat değişimi, $ -0,0007314418937704.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0007531267336607-%0,07
30 Gün$ +0,0001586956+%0,02
60 Gün$ -0,0009231930-%0,09
90 Gün$ -0,0007314418937704-%0,07

Reservoir rUSD (RUSD) Fiyat Analizi

En güncel Reservoir rUSD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,997893
$ 0,997893$ 0,997893

$ 1,002
$ 1,002$ 1,002

$ 2,0
$ 2,0$ 2,0

-%0,03

-%0,07

+%0,04

Reservoir rUSD (RUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 61,57M
$ 61,57M$ 61,57M

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61,61M
61,61M 61,61M

Reservoir rUSD (RUSD) Nedir?

Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market’s demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions.

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Reservoir rUSD (RUSD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Reservoir rUSD (RUSD) Token Ekonomisi

Reservoir rUSD (RUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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RUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RUSD / VND
26.297,711045
1 RUSD / AUD
A$1,53898822
1 RUSD / GBP
0,74950725
1 RUSD / EUR
0,85943498
1 RUSD / USD
$0,999343
1 RUSD / MYR
RM4,22722089
1 RUSD / TRY
40,64327981
1 RUSD / JPY
¥146,903421
1 RUSD / ARS
ARS$1.363,35368775
1 RUSD / RUB
79,73757797
1 RUSD / INR
87,59241395
1 RUSD / IDR
Rp16.382,66950992
1 RUSD / KRW
1.382,21129016
1 RUSD / PHP
57,28234076
1 RUSD / EGP
￡E.48,38818806
1 RUSD / BRL
R$5,53636022
1 RUSD / CAD
C$1,36909991
1 RUSD / BDT
121,69999054
1 RUSD / NGN
1.523,38847577
1 RUSD / UAH
41,69258996
1 RUSD / VES
Bs122,919189
1 RUSD / CLP
$967,364024
1 RUSD / PKR
Rs283,25377992
1 RUSD / KZT
539,59525285
1 RUSD / THB
฿32,38870663
1 RUSD / TWD
NT$29,83038855
1 RUSD / AED
د.إ3,66758881
1 RUSD / CHF
Fr0,7994744
1 RUSD / HKD
HK$7,84484255
1 RUSD / MAD
.د.م9,05404758
1 RUSD / MXN
$18,82762212
1 RUSD / PLN
3,68757567
1 RUSD / RON
лв4,37712234
1 RUSD / SEK
kr9,66364681
1 RUSD / BGN
лв1,67889624
1 RUSD / HUF
Ft344,12376205
1 RUSD / CZK
21,23603875
1 RUSD / KWD
د.ك0,304799615
1 RUSD / ILS
3,3977662