REGI Hakkında Daha Fazla Bilgi

REGI Fiyat Bilgileri

REGI Resmi Websitesi

REGI Token Ekonomisi

REGI Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Resistance Girl Logosu

Resistance Girl Fiyatı (REGI)

Listelenmedi

Resistance Girl (REGI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0008496
$0,0008496$0,0008496
+%60,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Resistance Girl (REGI) Fiyatı

Resistance Girl (REGI), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 84,94K USD piyasa değerine sahiptir. REGI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Resistance Girl Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%60,36
Resistance Girl 24 saatlik fiyat değişimi
100,00M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki REGI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, REGI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Resistance Girl (REGI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Resistance Girl / USD fiyat değişimi, $ +0,00031978.
Son 30 gün içerisinde, Resistance Girl / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Resistance Girl / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Resistance Girl / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00031978+%60,36
30 Gün$ 0+%71,12
60 Gün$ 0+%25,26
90 Gün$ 0--

Resistance Girl (REGI) Fiyat Analizi

En güncel Resistance Girl fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,05778
$ 0,05778$ 0,05778

+%0,12

+%60,36

+%18,06

Resistance Girl (REGI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 84,94K
$ 84,94K$ 84,94K

--
----

100,00M
100,00M 100,00M

Resistance Girl (REGI) Nedir?

Launched to spotlight the collective effort against online suppression, she embodies the spirit of digital defiance. Resistance Girl champions the growth of TON — The Open Network and Telegram, rallying a decentralized community committed to fighting for digital freedom, enhancing network adoption, and fostering a space for open communication and innovation on TON

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Resistance Girl (REGI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Resistance Girl (REGI) Token Ekonomisi

Resistance Girl (REGI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. REGI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Resistance Girl (REGI) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

REGI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 REGI / VND
--
1 REGI / AUD
A$--
1 REGI / GBP
--
1 REGI / EUR
--
1 REGI / USD
$--
1 REGI / MYR
RM--
1 REGI / TRY
--
1 REGI / JPY
¥--
1 REGI / ARS
ARS$--
1 REGI / RUB
--
1 REGI / INR
--
1 REGI / IDR
Rp--
1 REGI / KRW
--
1 REGI / PHP
--
1 REGI / EGP
￡E.--
1 REGI / BRL
R$--
1 REGI / CAD
C$--
1 REGI / BDT
--
1 REGI / NGN
--
1 REGI / UAH
--
1 REGI / VES
Bs--
1 REGI / CLP
$--
1 REGI / PKR
Rs--
1 REGI / KZT
--
1 REGI / THB
฿--
1 REGI / TWD
NT$--
1 REGI / AED
د.إ--
1 REGI / CHF
Fr--
1 REGI / HKD
HK$--
1 REGI / MAD
.د.م--
1 REGI / MXN
$--
1 REGI / PLN
--
1 REGI / RON
лв--
1 REGI / SEK
kr--
1 REGI / BGN
лв--
1 REGI / HUF
Ft--
1 REGI / CZK
--
1 REGI / KWD
د.ك--
1 REGI / ILS
--