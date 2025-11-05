Resister (RSTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00825233 24 sa Yüksek $ 0,01057308 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01580666 En Düşük Fiyat $ 0,00825233 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,24 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,28 Fiyat Değişimi (7 G) -%15,68

Resister (RSTR) canlı fiyatı $0,00947249. RSTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00825233 ve en yüksek $ 0,01057308 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01580666, en düşük fiyatı ise $ 0,00825233 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RSTR son bir saatte -%0,24 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,28 ve son 7 günde -%15,68 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Resister (RSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,19M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,49M Dolaşım Arzı 125,50M Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Resister piyasa değeri $ 1,19M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RSTR arzı 125,50M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,49M.