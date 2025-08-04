Reverse Unit Bias Fiyatı (RUB)
Reverse Unit Bias (RUB), şu anda 4.968.686 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,97M USD piyasa değerine sahiptir. RUB / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Reverse Unit Bias / USD fiyat değişimi, $ -489.999,785030484.
Son 30 gün içerisinde, Reverse Unit Bias / USD fiyat değişimi, $ +1.677.337,9635148000.
Son 60 gün içerisinde, Reverse Unit Bias / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Reverse Unit Bias / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -489.999,785030484
|-%8,97
|30 Gün
|$ +1.677.337,9635148000
|+%33,76
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Reverse Unit Bias fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,14
-%8,97
+%22,15
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
RUB is a memecoin launched on Hyperliquid EVM. We aim to educate the masses on unit bias - the tendency to focus on the number of tokens rather than their value. RUB simplifies everything by offering just one token and allows for fractional ownership. RUB is also catchy and has spawned memes in the hyperliquid community such as to 'rub one out'. Furthermore, the developer is looking to build defi tools which will give $RUB further utility.
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