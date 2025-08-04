REVV (REVV) Nedir?

REVV is the main utility token and in-game currency of the branded motorsports games produced by Animoca Brands, including branded titles based on intellectual property, such as MotoGP™ Ignition and Formula E: High Voltage, original title REVV Racing and many more to be announced soon. REVV is being leveraged as a cross-title utility, and the driving force behind the ecosystem's Play-to-Earn model.

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REVV (REVV) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

REVV (REVV) Token Ekonomisi

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