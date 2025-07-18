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RIF US Dollar Fiyatı (USDRIF)

RIF US Dollar (USDRIF) Canlı Fiyat Grafiği

$0,994251
$0,994251$0,994251
-%0,401D
USD

Bugünkü RIF US Dollar (USDRIF) Fiyatı

RIF US Dollar (USDRIF), şu anda 0,994225 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. USDRIF / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

RIF US Dollar Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,45
RIF US Dollar 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında RIF US Dollar (USDRIF) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, RIF US Dollar / USD fiyat değişimi, $ -0,0045824806172477.
Son 30 gün içerisinde, RIF US Dollar / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, RIF US Dollar / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, RIF US Dollar / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0045824806172477-%0,45
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

RIF US Dollar (USDRIF) Fiyat Analizi

En güncel RIF US Dollar fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,990425
$ 0,990425$ 0,990425

$ 1,003
$ 1,003$ 1,003

$ 1,003
$ 1,003$ 1,003

-%0,12

-%0,45

--

RIF US Dollar (USDRIF) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

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RIF US Dollar (USDRIF) Kaynağı

Resmi Websitesi

RIF US Dollar (USDRIF) Token Ekonomisi

RIF US Dollar (USDRIF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. USDRIF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

USDRIF Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 USDRIF / VND
26.163,030875
1 USDRIF / AUD
A$1,52116425
1 USDRIF / GBP
0,7357265
1 USDRIF / EUR
0,8550335
1 USDRIF / USD
$0,994225
1 USDRIF / MYR
RM4,215514
1 USDRIF / TRY
40,09709425
1 USDRIF / JPY
¥147,1453
1 USDRIF / RUB
77,5296655
1 USDRIF / INR
85,67236825
1 USDRIF / IDR
Rp16.298,767884
1 USDRIF / KRW
1.384,70686875
1 USDRIF / PHP
56,8100165
1 USDRIF / EGP
￡E.49,10477275
1 USDRIF / BRL
R$5,5080065
1 USDRIF / CAD
C$1,36208825
1 USDRIF / BDT
120,27139825
1 USDRIF / NGN
1.515,58664775
1 USDRIF / UAH
41,479067
1 USDRIF / VES
Bs115,3301
1 USDRIF / CLP
$959,427125
1 USDRIF / PKR
Rs282,280362
1 USDRIF / KZT
529,11660275
1 USDRIF / THB
฿32,2327745
1 USDRIF / TWD
NT$29,230215
1 USDRIF / AED
د.إ3,64880575
1 USDRIF / CHF
Fr0,79538
1 USDRIF / HKD
HK$7,794724
1 USDRIF / MAD
.د.م8,97785175
1 USDRIF / MXN
$18,64171875
1 USDRIF / PLN
3,6388635
1 USDRIF / RON
лв4,334821
1 USDRIF / SEK
kr9,663867
1 USDRIF / BGN
лв1,670298
1 USDRIF / HUF
Ft341,536172
1 USDRIF / CZK
21,07757
1 USDRIF / KWD
د.ك0,303238625
1 USDRIF / ILS
3,340596