ROBA (ROBA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00216064 $ 0,00216064 $ 0,00216064 24 sa Düşük $ 0,00265849 $ 0,00265849 $ 0,00265849 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00216064$ 0,00216064 $ 0,00216064 24 sa Yüksek $ 0,00265849$ 0,00265849 $ 0,00265849 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01003687$ 0,01003687 $ 0,01003687 En Düşük Fiyat $ 0,00210564$ 0,00210564 $ 0,00210564 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,64 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,20 Fiyat Değişimi (7 G) -%23,76 Fiyat Değişimi (7 G) -%23,76

ROBA (ROBA) canlı fiyatı $0,00243979. ROBA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00216064 ve en yüksek $ 0,00265849 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ROBA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01003687, en düşük fiyatı ise $ 0,00210564 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ROBA son bir saatte +%1,64 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,20 ve son 7 günde -%23,76 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ROBA (ROBA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,43M$ 2,43M $ 2,43M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,43M$ 2,43M $ 2,43M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki ROBA piyasa değeri $ 2,43M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ROBA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,43M.