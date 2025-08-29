Robora Fiyatı (RBR)
+%3,46
-%23,70
--
--
Robora (RBR) canlı fiyatı $0,03341574. RBR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,03208079 ve en yüksek $ 0,055004 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RBR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,060699, en düşük fiyatı ise $ 0,03208079 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, RBR son bir saatte +%3,46 değişim gösterdi, 24 saatte -%23,70 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Robora piyasa değeri $ 3,29M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RBR arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,29M.
Gün içerisinde, Robora / USD fiyat değişimi, $ -0,01038110376672602.
Son 30 gün içerisinde, Robora / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Robora / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Robora / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,01038110376672602
|-%23,70
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Robora is a decentralized AI orchestration platform for robotics and IoT, designed to unify fragmented data, software, and hardware into a collaborative, blockchain-powered ecosystem. Functioning as a framework and marketplace that empowers users to build, train, deploy, and monetize intelligent Synths/Robots. Think of it as the "Web3-hub for physical AI. Tackle Real Issues High costs, security vulnerabilities (70% endpoint breaches), and slow deployment. User Benefits 80% cost reduction via intuitive tools; immutable blockchain security. Community Power Collaborate globally in a token-driven ecosystem for accelerated innovation. Synths: Embed AI Brains in Your Robots "Synths are autonomous agents that power robots with perceive-reason-act intelligence. Using VLA models, they handle tasks like grasping or navigation running locally for speed and scaling via our Grid. Customize, train, and embed them effortlessly."
