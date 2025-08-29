Robora (RBR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,03208079 $ 0,03208079 $ 0,03208079 24 sa Düşük $ 0,055004 $ 0,055004 $ 0,055004 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,03208079$ 0,03208079 $ 0,03208079 24 sa Yüksek $ 0,055004$ 0,055004 $ 0,055004 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,060699$ 0,060699 $ 0,060699 En Düşük Fiyat $ 0,03208079$ 0,03208079 $ 0,03208079 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%3,46 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%23,70 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Robora (RBR) canlı fiyatı $0,03341574. RBR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,03208079 ve en yüksek $ 0,055004 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RBR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,060699, en düşük fiyatı ise $ 0,03208079 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RBR son bir saatte +%3,46 değişim gösterdi, 24 saatte -%23,70 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Robora (RBR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,29M$ 3,29M $ 3,29M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,29M$ 3,29M $ 3,29M Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Robora piyasa değeri $ 3,29M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RBR arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,29M.