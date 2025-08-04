Robotaxi Fiyatı (TAXI)
Robotaxi (TAXI), şu anda 0,01286664 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,29M USD piyasa değerine sahiptir. TAXI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Robotaxi / USD fiyat değişimi, $ +0,00011302.
Son 30 gün içerisinde, Robotaxi / USD fiyat değişimi, $ -0,0018435926.
Son 60 gün içerisinde, Robotaxi / USD fiyat değişimi, $ +0,0071786021.
Son 90 gün içerisinde, Robotaxi / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00011302
|+%0,89
|30 Gün
|$ -0,0018435926
|-%14,32
|60 Gün
|$ +0,0071786021
|+%55,79
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Robotaxi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+%0,89
-%14,31
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
INTRODUCING ROBOTAXI $TAXI Robotaxi (TAXI) is an Ethereum-based blockchain project created to honor Elon Musk's ambitious vision of a fully autonomous future. Musk's new groundbreaking plan centers around the development of Robotaxis — a fleet of self-driving Tesla vehicles designed to disrupt the traditional taxi industry. The Robotaxi: A Revolution in the Making The Robotaxi could redefine urban transportation as we know it. Without the need for human drivers, the robotaxi will be a more affordable, efficient, and sustainable alternative to modern transportation - the future is upon us! Tesla owners may be able to integrate their cars into the robotaxi fleet, generating a passive income stream while contributing to a smarter, more connected future of transportation.
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