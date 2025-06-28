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Roco Finance Fiyatı (ROCO)

Roco Finance (ROCO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0129118
$0,0129118$0,0129118
-%0,701D
USD

Bugünkü Roco Finance (ROCO) Fiyatı

Roco Finance (ROCO), şu anda 0,01291191 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,21M USD piyasa değerine sahiptir. ROCO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Roco Finance Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,70
Roco Finance 24 saatlik fiyat değişimi
93,50M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Roco Finance (ROCO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Roco Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Roco Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0049174195.
Son 60 gün içerisinde, Roco Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0045029860.
Son 90 gün içerisinde, Roco Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,70
30 Gün$ -0,0049174195-%38,08
60 Gün$ -0,0045029860-%34,87
90 Gün$ 0--

Roco Finance (ROCO) Fiyat Analizi

En güncel Roco Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,01289327
$ 0,01289327$ 0,01289327

$ 0,01300378
$ 0,01300378$ 0,01300378

$ 6,32
$ 6,32$ 6,32

+%0,08

-%0,70

+%19,10

Roco Finance (ROCO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,21M
$ 1,21M$ 1,21M

--
----

93,50M
93,50M 93,50M

Roco Finance (ROCO) Nedir?

Roco is a decentralized GameFi platform which provide blockchain services to game developers, content creators and player communities through the blockchain network.

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Roco Finance (ROCO) Kaynağı

Resmi Websitesi

Roco Finance (ROCO) Token Ekonomisi

Roco Finance (ROCO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ROCO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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ROCO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ROCO / VND
339,77691165
1 ROCO / AUD
A$0,0197552223
1 ROCO / GBP
0,0092965752
1 ROCO / EUR
0,0109751235
1 ROCO / USD
$0,01291191
1 ROCO / MYR
RM0,0544882602
1 ROCO / TRY
0,515185209
1 ROCO / JPY
¥1,85931504
1 ROCO / RUB
1,0134558159
1 ROCO / INR
1,103968305
1 ROCO / IDR
Rp208,2565837473
1 ROCO / KRW
17,6150732175
1 ROCO / PHP
0,7302976296
1 ROCO / EGP
￡E.0,6439169517
1 ROCO / BRL
R$0,0707572668
1 ROCO / CAD
C$0,0176893167
1 ROCO / BDT
1,5783518784
1 ROCO / NGN
19,925659512
1 ROCO / UAH
0,5380392897
1 ROCO / VES
Bs1,36866246
1 ROCO / PKR
Rs3,6628506288
1 ROCO / KZT
6,7144514382
1 ROCO / THB
฿0,4187332413
1 ROCO / TWD
NT$0,375736581
1 ROCO / AED
د.إ0,0473867097
1 ROCO / CHF
Fr0,0102004089
1 ROCO / HKD
HK$0,1012293744
1 ROCO / MAD
.د.م0,1167236664
1 ROCO / MXN
$0,2430021462
1 ROCO / PLN
0,0466119951