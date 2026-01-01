Bugünkü Rogue Fiyatı

Bugünkü Rogue (ROGUE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,20 değişim gösterdi. Mevcut ROGUE / USD dönüşüm oranı ROGUE başına $ 0 şeklindedir.

Rogue, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.051.551 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,62B ROGUE şeklindedir. Son 24 saat içinde ROGUE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ROGUE, son bir saatte -%0,37 ve son 7 günde -%0,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Rogue (ROGUE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,05M$ 1,05M $ 1,05M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,90M$ 9,90M $ 9,90M Dolaşım Arzı 10,62B 10,62B 10,62B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki Rogue piyasa değeri $ 1,05M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ROGUE arzı 10,62B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,90M.