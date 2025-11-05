ROXONN (ROXN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00488486 $ 0,00488486 $ 0,00488486 24 sa Düşük $ 0,00488486 $ 0,00488486 $ 0,00488486 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00488486$ 0,00488486 $ 0,00488486 24 sa Yüksek $ 0,00488486$ 0,00488486 $ 0,00488486 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00488486$ 0,00488486 $ 0,00488486 En Düşük Fiyat $ 0,00488486$ 0,00488486 $ 0,00488486 Fiyat Değişimi (1 Sa) %0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) %0,00 Fiyat Değişimi (7 G) %0,00 Fiyat Değişimi (7 G) %0,00

ROXONN (ROXN) canlı fiyatı $0,00488486. ROXN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00488486 ve en yüksek $ 0,00488486 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ROXN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00488486, en düşük fiyatı ise $ 0,00488486 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ROXN son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte %0,00 ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ROXONN (ROXN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 88,76K$ 88,76K $ 88,76K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,88M$ 4,88M $ 4,88M Dolaşım Arzı 18,17M 18,17M 18,17M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki ROXONN piyasa değeri $ 88,76K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ROXN arzı 18,17M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,88M.