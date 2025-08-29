RWAI by Virtuals Fiyatı (RWAI)
+%3,16
+%25,56
+%13,76
+%13,76
RWAI by Virtuals (RWAI) canlı fiyatı $0,00030253. RWAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00023697 ve en yüksek $ 0,00030538 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RWAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00301958, en düşük fiyatı ise $ 0,00017122 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, RWAI son bir saatte +%3,16 değişim gösterdi, 24 saatte +%25,56 ve son 7 günde +%13,76 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki RWAI by Virtuals piyasa değeri $ 211,59K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RWAI arzı 699,40M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 302,53K.
Gün içerisinde, RWAI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, RWAI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ +0,0000289438.
Son 60 gün içerisinde, RWAI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ -0,0001008754.
Son 90 gün içerisinde, RWAI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ -0,0002115423549051164.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%25,56
|30 Gün
|$ +0,0000289438
|+%9,57
|60 Gün
|$ -0,0001008754
|-%33,34
|90 Gün
|$ -0,0002115423549051164
|-%41,15
"In the rapidly evolving world of blockchain, launching a successful crypto project or tokenized real-world asset (RWA) can be daunting. Introducing $RWAI, your ultimate partner in navigating the complexities of blockchain launches. Designed to evolve across multiple phases, $RWAI ensures every project has the best chance for success by providing comprehensive auditing, validating, researching, reporting, and executing services. $RWAI aims to fully automate the launch process of crypto projects and tokenized RWAs on the blockchain. It transforms an idea into a well-researched, validated, and successfully launched project, removing the barriers of technical complexity and resource intensity."
