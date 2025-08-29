RWAI by Virtuals (RWAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00023697 $ 0,00023697 $ 0,00023697 24 sa Düşük $ 0,00030538 $ 0,00030538 $ 0,00030538 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00023697$ 0,00023697 $ 0,00023697 24 sa Yüksek $ 0,00030538$ 0,00030538 $ 0,00030538 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00301958$ 0,00301958 $ 0,00301958 En Düşük Fiyat $ 0,00017122$ 0,00017122 $ 0,00017122 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%3,16 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%25,56 Fiyat Değişimi (7 G) +%13,76 Fiyat Değişimi (7 G) +%13,76

RWAI by Virtuals (RWAI) canlı fiyatı $0,00030253. RWAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00023697 ve en yüksek $ 0,00030538 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RWAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00301958, en düşük fiyatı ise $ 0,00017122 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RWAI son bir saatte +%3,16 değişim gösterdi, 24 saatte +%25,56 ve son 7 günde +%13,76 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

RWAI by Virtuals (RWAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 211,59K$ 211,59K $ 211,59K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 302,53K$ 302,53K $ 302,53K Dolaşım Arzı 699,40M 699,40M 699,40M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki RWAI by Virtuals piyasa değeri $ 211,59K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RWAI arzı 699,40M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 302,53K.