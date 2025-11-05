BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Kart Çevirme Etkinliği
Bugünkü canlı Sachicoin fiyatı 0,00250823 USD. SACHI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SACHI fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Sachicoin fiyatı 0,00250823 USD. SACHI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SACHI fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

SACHI Hakkında Daha Fazla Bilgi

SACHI Fiyat Bilgileri

SACHI Nedir

SACHI Resmi Websitesi

SACHI Token Ekonomisi

SACHI Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Sachicoin Logosu

Sachicoin Fiyatı (SACHI)

Listelenmedi

1 SACHI / USD Canlı Fiyatı:

$0,00249452
$0,00249452$0,00249452
-%0,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Sachicoin (SACHI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:14:07 (UTC+8)

Sachicoin (SACHI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00235613
$ 0,00235613$ 0,00235613
24 sa Düşük
$ 0,0028898
$ 0,0028898$ 0,0028898
24 sa Yüksek

$ 0,00235613
$ 0,00235613$ 0,00235613

$ 0,0028898
$ 0,0028898$ 0,0028898

$ 0,00602815
$ 0,00602815$ 0,00602815

$ 0
$ 0$ 0

+%0,27

+%0,08

-%20,60

-%20,60

Sachicoin (SACHI) canlı fiyatı $0,00250823. SACHI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00235613 ve en yüksek $ 0,0028898 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SACHI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00602815, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SACHI son bir saatte +%0,27 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,08 ve son 7 günde -%20,60 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Sachicoin (SACHI) Piyasa Bilgileri

$ 2,46M
$ 2,46M$ 2,46M

--
----

$ 2,46M
$ 2,46M$ 2,46M

987,43M
987,43M 987,43M

987.426.845,896452
987.426.845,896452 987.426.845,896452

Şu anki Sachicoin piyasa değeri $ 2,46M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SACHI arzı 987,43M olup, toplam arzı 987426845.896452. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,46M.

Sachicoin (SACHI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Sachicoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sachicoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Sachicoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Sachicoin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,08
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Sachicoin (SACHI) Nedir?

Powered by the cutest force on Solana 🐾 $SACHI is more than a meme; it’s a movement of joy, kindness, and community. Built to make crypto fun again.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Sachicoin (SACHI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Sachicoin Fiyat Tahmini (USD)

Sachicoin (SACHI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Sachicoin (SACHI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Sachicoin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Sachicoin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SACHI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Sachicoin (SACHI) Token Ekonomisi

Sachicoin (SACHI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SACHI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Sachicoin (SACHI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Sachicoin (SACHI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SACHI fiyatı, 0,00250823 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SACHI / USD güncel fiyatı nedir?
SACHI / USD güncel fiyatı $ 0,00250823. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Sachicoin varlığının piyasa değeri nedir?
SACHI piyasa değeri $ 2,46M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SACHI arzı nedir?
Dolaşımdaki SACHI arzı, 987,43M USD.
SACHI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SACHI, ATH fiyatı olan 0,00602815 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SACHI fiyatı (ATL) nedir?
SACHI, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
SACHI işlem hacmi nedir?
SACHI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SACHI bu yıl daha da yükselir mi?
SACHI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SACHI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:14:07 (UTC+8)

Sachicoin (SACHI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.631,97
$101.631,97$101.631,97

-%1,50

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.318,84
$3.318,84$3.318,84

-%5,37

Solana Logosu

Solana

SOL

$156,79
$156,79$156,79

-%2,90

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9998
$0,9998$0,9998

-%0,03

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2342
$2,2342$2,2342

-%2,09

En Yüksek Hacim

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.631,97
$101.631,97$101.631,97

-%1,50

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.318,84
$3.318,84$3.318,84

-%5,37

Solana Logosu

Solana

SOL

$156,79
$156,79$156,79

-%2,90

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2342
$2,2342$2,2342

-%2,09

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,16456
$0,16456$0,16456

+%0,38

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Intuition Logosu

Intuition

TRUST

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

MemeMarket Logosu

MemeMarket

MFUN

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Backstage Logosu

Backstage

BKS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Sentism Logosu

Sentism

SENTIS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

XP8 Logosu

XP8

XP8

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

PlayMindProtocol Logosu

PlayMindProtocol

PMIND

$0,27566
$0,27566$0,27566

+%1.697,00

Momentum Logosu

Momentum

MMT

$1,4816
$1,4816$1,4816

+%887,73

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000000284
$0,0000000000000000000000000284$0,0000000000000000000000000284

+%311,59

Datasoul Logosu

Datasoul

DATASOUL

$0,0000000035248
$0,0000000035248$0,0000000035248

+%151,73

DEGENFI Logosu

DEGENFI

DEGENFI

$0,000000000210
$0,000000000210$0,000000000210

+%144,18