Sachicoin (SACHI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00235613 $ 0,00235613 $ 0,00235613 24 sa Düşük $ 0,0028898 $ 0,0028898 $ 0,0028898 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00235613$ 0,00235613 $ 0,00235613 24 sa Yüksek $ 0,0028898$ 0,0028898 $ 0,0028898 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00602815$ 0,00602815 $ 0,00602815 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,27 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,08 Fiyat Değişimi (7 G) -%20,60 Fiyat Değişimi (7 G) -%20,60

Sachicoin (SACHI) canlı fiyatı $0,00250823. SACHI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00235613 ve en yüksek $ 0,0028898 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SACHI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00602815, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SACHI son bir saatte +%0,27 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,08 ve son 7 günde -%20,60 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Sachicoin (SACHI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,46M$ 2,46M $ 2,46M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,46M$ 2,46M $ 2,46M Dolaşım Arzı 987,43M 987,43M 987,43M Toplam Arz 987.426.845,896452 987.426.845,896452 987.426.845,896452

Şu anki Sachicoin piyasa değeri $ 2,46M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SACHI arzı 987,43M olup, toplam arzı 987426845.896452. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,46M.