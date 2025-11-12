Bugünkü Sacho Fiyatı

Bugünkü Sacho ($SACHO) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 4,46 değişim gösterdi. Mevcut $SACHO / USD dönüşüm oranı $SACHO başına -- şeklindedir.

Sacho, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.287,38 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,98M $SACHO şeklindedir. Son 24 saat içinde $SACHO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, $SACHO, son bir saatte -%1,66 ve son 7 günde -%36,78 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Sacho ($SACHO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,29K$ 7,29K $ 7,29K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,29K$ 7,29K $ 7,29K Dolaşım Arzı 998,98M 998,98M 998,98M Toplam Arz 998.981.784,631946 998.981.784,631946 998.981.784,631946

Şu anki Sacho piyasa değeri $ 7,29K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $SACHO arzı 998,98M olup, toplam arzı 998981784.631946. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,29K.