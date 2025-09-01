SafeMoon (SFM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000575 $ 0,00000575 $ 0,00000575 24 sa Düşük $ 0,0000078 $ 0,0000078 $ 0,0000078 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00000575$ 0,00000575 $ 0,00000575 24 sa Yüksek $ 0,0000078$ 0,0000078 $ 0,0000078 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00338272$ 0,00338272 $ 0,00338272 En Düşük Fiyat $ 0,00000406$ 0,00000406 $ 0,00000406 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,52 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%15,65 Fiyat Değişimi (7 G) +%43,94 Fiyat Değişimi (7 G) +%43,94

SafeMoon (SFM) canlı fiyatı $0,00000658. SFM, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000575 ve en yüksek $ 0,0000078 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SFM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00338272, en düşük fiyatı ise $ 0,00000406 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SFM son bir saatte +%1,52 değişim gösterdi, 24 saatte -%15,65 ve son 7 günde +%43,94 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SafeMoon (SFM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,04M$ 4,04M $ 4,04M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 614.007.140.465,79 614.007.140.465,79 614.007.140.465,79

Şu anki SafeMoon piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SFM arzı 0,00 olup, toplam arzı 614007140465.79. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,04M.