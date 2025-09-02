SafuLauncher (SAFU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00066992 $ 0,00066992 $ 0,00066992 24 sa Düşük $ 0,0007547 $ 0,0007547 $ 0,0007547 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00066992$ 0,00066992 $ 0,00066992 24 sa Yüksek $ 0,0007547$ 0,0007547 $ 0,0007547 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0007547$ 0,0007547 $ 0,0007547 En Düşük Fiyat $ 0,00066992$ 0,00066992 $ 0,00066992 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,04 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,09 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

SafuLauncher (SAFU) canlı fiyatı $0,00068282. SAFU, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00066992 ve en yüksek $ 0,0007547 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SAFU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0007547, en düşük fiyatı ise $ 0,00066992 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SAFU son bir saatte +%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,09 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SafuLauncher (SAFU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 68,28K$ 68,28K $ 68,28K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki SafuLauncher piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SAFU arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 68,28K.