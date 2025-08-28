Sage by Virtuals (SAGE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00434174 $ 0,00434174 $ 0,00434174 24 sa Düşük $ 0,00516119 $ 0,00516119 $ 0,00516119 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00434174$ 0,00434174 $ 0,00434174 24 sa Yüksek $ 0,00516119$ 0,00516119 $ 0,00516119 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00686891$ 0,00686891 $ 0,00686891 En Düşük Fiyat $ 0,00393926$ 0,00393926 $ 0,00393926 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,15 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%15,04 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Sage by Virtuals (SAGE) canlı fiyatı $0,00500029. SAGE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00434174 ve en yüksek $ 0,00516119 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SAGE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00686891, en düşük fiyatı ise $ 0,00393926 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SAGE son bir saatte +%0,15 değişim gösterdi, 24 saatte +%15,04 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Sage by Virtuals (SAGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,97M$ 4,97M $ 4,97M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,97M$ 4,97M $ 4,97M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Sage by Virtuals piyasa değeri $ 4,97M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SAGE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,97M.