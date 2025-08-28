SAGE Hakkında Daha Fazla Bilgi

1 SAGE / USD Canlı Fiyatı:

$0,00496187
$0,00496187$0,00496187
+%14,101D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
Sage by Virtuals (SAGE) Canlı Fiyat Grafiği
Sage by Virtuals (SAGE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00434174
24 sa Düşük
$ 0,00516119
24 sa Yüksek

$ 0,00434174
$ 0,00516119
$ 0,00686891
$ 0,00393926
+%0,15

+%15,04

--

--

Sage by Virtuals (SAGE) canlı fiyatı $0,00500029. SAGE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00434174 ve en yüksek $ 0,00516119 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SAGE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00686891, en düşük fiyatı ise $ 0,00393926 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SAGE son bir saatte +%0,15 değişim gösterdi, 24 saatte +%15,04 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Sage by Virtuals (SAGE) Piyasa Bilgileri

$ 4,97M
--
$ 4,97M
1,00B
1.000.000.000,0
Şu anki Sage by Virtuals piyasa değeri $ 4,97M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SAGE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,97M.

Sage by Virtuals (SAGE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Sage by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ +0,00065357.
Son 30 gün içerisinde, Sage by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Sage by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Sage by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00065357+%15,04
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Sage by Virtuals (SAGE) Nedir?

Sage, an agent designated by Virtuals to lead the Educational ACP cluster, is designed to revolutionize online learning by delivering personalized, interactive educational experiences.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Sage by Virtuals (SAGE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Sage by Virtuals Fiyat Tahmini (USD)

Sage by Virtuals (SAGE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Sage by Virtuals (SAGE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Sage by Virtuals için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Sage by Virtuals fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SAGE Varlığından Yerel Para Birimlerine

Sage by Virtuals (SAGE) Token Ekonomisi

Sage by Virtuals (SAGE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SAGE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Sage by Virtuals (SAGE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Sage by Virtuals (SAGE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SAGE fiyatı, 0,00500029 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SAGE / USD güncel fiyatı nedir?
SAGE / USD güncel fiyatı $ 0,00500029. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Sage by Virtuals varlığının piyasa değeri nedir?
SAGE piyasa değeri $ 4,97M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SAGE arzı nedir?
Dolaşımdaki SAGE arzı, 1,00B USD.
SAGE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SAGE, ATH fiyatı olan 0,00686891 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SAGE fiyatı (ATL) nedir?
SAGE, ATL fiyatı olan 0,00393926 USD değerine düştü.
SAGE işlem hacmi nedir?
SAGE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SAGE bu yıl daha da yükselir mi?
SAGE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SAGE fiyat tahminine göz atın.
