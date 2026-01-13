Bugünkü Salesforce xStock Fiyatı

Bugünkü Salesforce xStock (CRMX) fiyatı $ 260,06 olup, son 24 saatte % 0,58 değişim gösterdi. Mevcut CRMX / USD dönüşüm oranı CRMX başına $ 260,06 şeklindedir.

Salesforce xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 304.694 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,17K CRMX şeklindedir. Son 24 saat içinde CRMX, $ 259,83 (en düşük) ile $ 261,57 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 266,91 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 224,79 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CRMX, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%0,79 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Salesforce xStock (CRMX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 304,69K$ 304,69K $ 304,69K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 37,61M$ 37,61M $ 37,61M Dolaşım Arzı 1,17K 1,17K 1,17K Toplam Arz 144.638,0110965033 144.638,0110965033 144.638,0110965033

Şu anki Salesforce xStock piyasa değeri $ 304,69K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CRMX arzı 1,17K olup, toplam arzı 144638.0110965033. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 37,61M.