Salvator Mundi Fiyatı (MUNDI)
Salvator Mundi (MUNDI), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 845,71K USD piyasa değerine sahiptir. MUNDI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Salvator Mundi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Salvator Mundi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Salvator Mundi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Salvator Mundi / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%1,96
|30 Gün
|$ 0
|-%50,24
|60 Gün
|$ 0
|-%13,63
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Salvator Mundi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%1,80
+%1,96
-%10,13
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$MUNDI represents a paradigm shift in how cultural symbols are monetized in the digital age. By combining the memetic power of Salvator Mundi with the market dynamics of crypto, this project has the potential to redefine art’s role in the global digital economy. The painting's mystique is not rooted solely in its religious subject matter but in the story behind it: a missing masterpiece, debates over its history, and its emergence as a symbol of art’s commodification in the modern age. The Salvator Mundi became an idea greater than the artwork itself, a meme tied to exclusivity, cultural capital, and the rising financial power of Saudi Arabia. This memetic resonance forms the foundation of $MUNDI, a meme-coin that captures the intrigue and symbolic weight of the Salvator Mundi painting in the digital age.
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