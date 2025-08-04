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Samsunspor Fan Token Fiyatı (SAM)

Listelenmedi

Samsunspor Fan Token (SAM) Canlı Fiyat Grafiği

$0.368562
$0.368562$0.368562
-0.40%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Samsunspor Fan Token (SAM) Fiyatı

Samsunspor Fan Token (SAM), şu anda 0.368562 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 736.65K USD piyasa değerine sahiptir. SAM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Samsunspor Fan Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-0.45%
Samsunspor Fan Token 24 saatlik fiyat değişimi
2.00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Samsunspor Fan Token (SAM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Samsunspor Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0016959710154697.
Son 30 gün içerisinde, Samsunspor Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +0.0119992730.
Son 60 gün içerisinde, Samsunspor Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +0.0909887806.
Son 90 gün içerisinde, Samsunspor Fan Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0016959710154697-0.45%
30 Gün$ +0.0119992730+3.26%
60 Gün$ +0.0909887806+24.69%
90 Gün$ 0--

Samsunspor Fan Token (SAM) Fiyat Analizi

En güncel Samsunspor Fan Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.36289
$ 0.36289$ 0.36289

$ 0.381362
$ 0.381362$ 0.381362

$ 19.44
$ 19.44$ 19.44

-0.15%

-0.45%

+1.73%

Samsunspor Fan Token (SAM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 736.65K
$ 736.65K$ 736.65K

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2.00M
2.00M 2.00M

Samsunspor Fan Token (SAM) Nedir?

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

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Samsunspor Fan Token (SAM) Kaynağı

Resmi Websitesi

Samsunspor Fan Token (SAM) Token Ekonomisi

Samsunspor Fan Token (SAM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SAM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SAM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SAM / VND
9,698.70903
1 SAM / AUD
A$0.56758548
1 SAM / GBP
0.2764215
1 SAM / EUR
0.31696332
1 SAM / USD
$0.368562
1 SAM / MYR
RM1.55901726
1 SAM / TRY
14.98941654
1 SAM / JPY
¥54.178614
1 SAM / ARS
ARS$502.12518318
1 SAM / RUB
29.45547504
1 SAM / INR
32.3965998
1 SAM / IDR
Rp6,041.99903328
1 SAM / KRW
510.47311248
1 SAM / PHP
21.12597384
1 SAM / EGP
￡E.17.85314328
1 SAM / BRL
R$2.03077662
1 SAM / CAD
C$0.50492994
1 SAM / BDT
44.88348036
1 SAM / NGN
561.83222718
1 SAM / UAH
15.37640664
1 SAM / VES
Bs46.07025
1 SAM / CLP
$356.030892
1 SAM / PKR
Rs104.7637485
1 SAM / KZT
199.0050519
1 SAM / THB
฿11.93403756
1 SAM / TWD
NT$11.01263256
1 SAM / AED
د.إ1.35262254
1 SAM / CHF
Fr0.2948496
1 SAM / HKD
HK$2.88952608
1 SAM / MAD
.د.م3.33917172
1 SAM / MXN
$6.94370808
1 SAM / PLN
1.35999378
1 SAM / RON
лв1.61430156
1 SAM / SEK
kr3.56399454
1 SAM / BGN
лв0.61918416
1 SAM / HUF
Ft127.17600372
1 SAM / CZK
7.8319425
1 SAM / KWD
د.ك0.11241141
1 SAM / ILS
1.25679642