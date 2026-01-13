Bugünkü Sasha Fiyatı

Bugünkü Sasha ($SASHA) fiyatı $ 0,00005189 olup, son 24 saatte % 3,13 değişim gösterdi. Mevcut $SASHA / USD dönüşüm oranı $SASHA başına $ 0,00005189 şeklindedir.

Sasha, şu anda piyasa değeri açısından $ 46.741 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 905,80M $SASHA şeklindedir. Son 24 saat içinde $SASHA, $ 0,00004867 (en düşük) ile $ 0,0000533 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00023177 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00004485 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, $SASHA, son bir saatte -%0,37 ve son 7 günde -%9,31 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Sasha ($SASHA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 46,74K$ 46,74K $ 46,74K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 49,65K$ 49,65K $ 49,65K Dolaşım Arzı 905,80M 905,80M 905,80M Toplam Arz 962.110.391,176663 962.110.391,176663 962.110.391,176663

Şu anki Sasha piyasa değeri $ 46,74K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $SASHA arzı 905,80M olup, toplam arzı 962110391.176663. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 49,65K.