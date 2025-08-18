SATOSHIT Hakkında Daha Fazla Bilgi

SATOSHIT Fiyat Bilgileri

SATOSHIT Resmi Websitesi

SATOSHIT Token Ekonomisi

SATOSHIT Fiyat Tahmini

SatoshitCoin Fiyatı (SATOSHIT)

1 SATOSHIT / USD Canlı Fiyatı:

$0,02413544
-%1,201D
SatoshitCoin (SATOSHIT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-18 16:21:50 (UTC+8)

SatoshitCoin (SATOSHIT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,02174099
24 sa Düşük
$ 0,02534784
24 sa Yüksek

$ 0,02174099
$ 0,02534784
$ 0,02726167
$ 0,02174099
+%1,60

-%1,19

--

--

SatoshitCoin (SATOSHIT) canlı fiyatı $0,02415448. SATOSHIT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02174099 ve en yüksek $ 0,02534784 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SATOSHIT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02726167, en düşük fiyatı ise $ 0,02174099 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SATOSHIT son bir saatte +%1,60 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,19 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SatoshitCoin (SATOSHIT) Piyasa Bilgileri

$ 24,08M
--
$ 24,08M
1,00B
1.000.000.000,0
Şu anki SatoshitCoin piyasa değeri $ 24,08M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SATOSHIT arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 24,08M.

SatoshitCoin (SATOSHIT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, SatoshitCoin / USD fiyat değişimi, $ -0,00029139136591795.
Son 30 gün içerisinde, SatoshitCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SatoshitCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SatoshitCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00029139136591795-%1,19
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

SatoshitCoin (SATOSHIT) Nedir?

Stop fighting, Shits Out What the hell is this? Satoshi disappeared. He went to take a shit and never came back. Is he really gone? Look for clues rich in fiber on the public toilet wall. $SATOSHIT is the first meme coin created to commemorate emissions exceeding the white paper itself—a movement driven by intestinal peristalsis. There is no proof-of-work here. We only recognize proof-of-excretion. If you feel stomach discomfort, we strongly recommend adopting the squat strategy. If you enjoy the constipation brought on by long-term holding, feel free. Either way, this is gold—faith directly flushed out from the intestines.

SatoshitCoin (SATOSHIT) Kaynağı

Resmi Websitesi

SatoshitCoin Fiyat Tahmini (USD)

SatoshitCoin (SATOSHIT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? SatoshitCoin (SATOSHIT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak SatoshitCoin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

SatoshitCoin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SATOSHIT Varlığından Yerel Para Birimlerine

SatoshitCoin (SATOSHIT) Token Ekonomisi

SatoshitCoin (SATOSHIT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SATOSHIT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SatoshitCoin (SATOSHIT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü SatoshitCoin (SATOSHIT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SATOSHIT fiyatı, 0,02415448 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SATOSHIT / USD güncel fiyatı nedir?
SATOSHIT / USD güncel fiyatı $ 0,02415448. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
SatoshitCoin varlığının piyasa değeri nedir?
SATOSHIT piyasa değeri $ 24,08M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SATOSHIT arzı nedir?
Dolaşımdaki SATOSHIT arzı, 1,00B USD.
SATOSHIT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SATOSHIT, ATH fiyatı olan 0,02726167 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SATOSHIT fiyatı (ATL) nedir?
SATOSHIT, ATL fiyatı olan 0,02174099 USD değerine düştü.
SATOSHIT işlem hacmi nedir?
SATOSHIT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SATOSHIT bu yıl daha da yükselir mi?
SATOSHIT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SATOSHIT fiyat tahminine göz atın.
