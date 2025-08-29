SATOX Hakkında Daha Fazla Bilgi

Satoxcoin Logosu

Satoxcoin Fiyatı (SATOX)

Listelenmedi

1 SATOX / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%6,901D
mexc
USD
Satoxcoin (SATOX) Canlı Fiyat Grafiği
Satoxcoin (SATOX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00001447
$ 0,00001447$ 0,00001447
24 sa Düşük
$ 0,0000156
$ 0,0000156$ 0,0000156
24 sa Yüksek

$ 0,00001447
$ 0,00001447$ 0,00001447

$ 0,0000156
$ 0,0000156$ 0,0000156

$ 0,01402414
$ 0,01402414$ 0,01402414

$ 0,00001381
$ 0,00001381$ 0,00001381

+%0,32

-%6,78

-%19,46

-%19,46

Satoxcoin (SATOX) canlı fiyatı $0,00001451. SATOX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001447 ve en yüksek $ 0,0000156 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SATOX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01402414, en düşük fiyatı ise $ 0,00001381 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SATOX son bir saatte +%0,32 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,78 ve son 7 günde -%19,46 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Satoxcoin (SATOX) Piyasa Bilgileri

$ 53,53K
$ 53,53K$ 53,53K

--
----

$ 53,73K
$ 53,73K$ 53,73K

3,69B
3,69B 3,69B

3.702.298.241,5624213
3.702.298.241,5624213 3.702.298.241,5624213

Şu anki Satoxcoin piyasa değeri $ 53,53K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SATOX arzı 3,69B olup, toplam arzı 3702298241.5624213. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 53,73K.

Satoxcoin (SATOX) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Satoxcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Satoxcoin / USD fiyat değişimi, $ -0,0000094591.
Son 60 gün içerisinde, Satoxcoin / USD fiyat değişimi, $ -0,0000093754.
Son 90 gün içerisinde, Satoxcoin / USD fiyat değişimi, $ -0,00004256228000507236.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%6,78
30 Gün$ -0,0000094591-%65,19
60 Gün$ -0,0000093754-%64,61
90 Gün$ -0,00004256228000507236-%74,57

Satoxcoin (SATOX) Nedir?

Unique Play2Earn project with more then 800+ games verified to earn users rewards in SATOX while playing games on STEAM.

Satoxcoin (SATOX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Satoxcoin Fiyat Tahmini (USD)

Satoxcoin (SATOX) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Satoxcoin (SATOX) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Satoxcoin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Satoxcoin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SATOX Varlığından Yerel Para Birimlerine

Satoxcoin (SATOX) Token Ekonomisi

Satoxcoin (SATOX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SATOX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Satoxcoin (SATOX) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Satoxcoin (SATOX) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SATOX fiyatı, 0,00001451 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SATOX / USD güncel fiyatı nedir?
SATOX / USD güncel fiyatı $ 0,00001451. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Satoxcoin varlığının piyasa değeri nedir?
SATOX piyasa değeri $ 53,53K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SATOX arzı nedir?
Dolaşımdaki SATOX arzı, 3,69B USD.
SATOX için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SATOX, ATH fiyatı olan 0,01402414 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SATOX fiyatı (ATL) nedir?
SATOX, ATL fiyatı olan 0,00001381 USD değerine düştü.
SATOX işlem hacmi nedir?
SATOX için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SATOX bu yıl daha da yükselir mi?
SATOX piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SATOX fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

