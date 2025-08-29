Satoxcoin (SATOX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00001447 $ 0,00001447 $ 0,00001447 24 sa Düşük $ 0,0000156 $ 0,0000156 $ 0,0000156 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00001447$ 0,00001447 $ 0,00001447 24 sa Yüksek $ 0,0000156$ 0,0000156 $ 0,0000156 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01402414$ 0,01402414 $ 0,01402414 En Düşük Fiyat $ 0,00001381$ 0,00001381 $ 0,00001381 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,32 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,78 Fiyat Değişimi (7 G) -%19,46 Fiyat Değişimi (7 G) -%19,46

Satoxcoin (SATOX) canlı fiyatı $0,00001451. SATOX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001447 ve en yüksek $ 0,0000156 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SATOX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01402414, en düşük fiyatı ise $ 0,00001381 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SATOX son bir saatte +%0,32 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,78 ve son 7 günde -%19,46 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Satoxcoin (SATOX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 53,53K$ 53,53K $ 53,53K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 53,73K$ 53,73K $ 53,73K Dolaşım Arzı 3,69B 3,69B 3,69B Toplam Arz 3.702.298.241,5624213 3.702.298.241,5624213 3.702.298.241,5624213

Şu anki Satoxcoin piyasa değeri $ 53,53K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SATOX arzı 3,69B olup, toplam arzı 3702298241.5624213. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 53,73K.