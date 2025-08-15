SAVE Hakkında Daha Fazla Bilgi

Save Fiyatı (SAVE)

Listelenmedi

Save (SAVE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,292559
$0,292559$0,292559
+%0,401D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD

Bugünkü Save (SAVE) Fiyatı

Save (SAVE), şu anda 0,292559 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 14,63M USD piyasa değerine sahiptir. SAVE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Save Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,43
Save 24 saatlik fiyat değişimi
50,00M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SAVE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SAVE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Save (SAVE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Save / USD fiyat değişimi, $ +0,00124317.
Son 30 gün içerisinde, Save / USD fiyat değişimi, $ +0,1131336185.
Son 60 gün içerisinde, Save / USD fiyat değişimi, $ +0,1161000497.
Son 90 gün içerisinde, Save / USD fiyat değişimi, $ +0,06332574768580514.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00124317+%0,43
30 Gün$ +0,1131336185+%38,67
60 Gün$ +0,1161000497+%39,68
90 Gün$ +0,06332574768580514+%27,63

Save (SAVE) Fiyat Analizi

En güncel Save fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,285051
$ 0,285051$ 0,285051

$ 0,293291
$ 0,293291$ 0,293291

$ 1,2
$ 1,2$ 1,2

-%0,11

+%0,43

+%21,73

Save (SAVE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 14,63M
$ 14,63M$ 14,63M

--
----

50,00M
50,00M 50,00M

Save (SAVE) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır.

Save (SAVE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Save (SAVE) Token Ekonomisi

Save (SAVE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SAVE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Save (SAVE) Hakkında Diğer Sorular

SAVE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SAVE / VND
7.698,690085
1 SAVE / AUD
A$0,44761527
1 SAVE / GBP
0,21356807
1 SAVE / EUR
0,24867515
1 SAVE / USD
$0,292559
1 SAVE / MYR
RM1,23167339
1 SAVE / TRY
11,95103515
1 SAVE / JPY
¥43,006173
1 SAVE / ARS
ARS$379,9463733
1 SAVE / RUB
23,33158025
1 SAVE / INR
25,66034989
1 SAVE / IDR
Rp4.718,69288777
1 SAVE / KRW
406,89690838
1 SAVE / PHP
16,72559803
1 SAVE / EGP
￡E.14,12767411
1 SAVE / BRL
R$1,58274419
1 SAVE / CAD
C$0,40373142
1 SAVE / BDT
35,56054645
1 SAVE / NGN
448,70944066
1 SAVE / UAH
12,1411985
1 SAVE / VES
Bs39,202906
1 SAVE / CLP
$282,319435
1 SAVE / PKR
Rs82,8527088
1 SAVE / KZT
157,5430215
1 SAVE / THB
฿9,49353955
1 SAVE / TWD
NT$8,78554677
1 SAVE / AED
د.إ1,07369153
1 SAVE / CHF
Fr0,2340472
1 SAVE / HKD
HK$2,29366256
1 SAVE / AMD
֏112,13201352
1 SAVE / MAD
.د.م2,633031
1 SAVE / MXN
$5,49718361
1 SAVE / PLN
1,06784035
1 SAVE / RON
лв1,26970606
1 SAVE / SEK
kr2,80271522
1 SAVE / BGN
лв0,48857353
1 SAVE / HUF
Ft99,27111988
1 SAVE / CZK
6,14959018
1 SAVE / KWD
د.ك0,089230495
1 SAVE / ILS
0,98884942