Savings xDAI (SDAI) Nedir?

sDAI is similar to xDAI but with the added benefit of earning interest. You can use it just like xDAI — own, transfer, and use it in the DeFi ecosystem.

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Savings xDAI (SDAI) Kaynağı Resmi Websitesi

Savings xDAI (SDAI) Token Ekonomisi

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