Bugünkü Scor Fiyatı

Bugünkü Scor (SCOR) fiyatı $ 0,00883685 olup, son 24 saatte % 0,76 değişim gösterdi. Mevcut SCOR / USD dönüşüm oranı SCOR başına $ 0,00883685 şeklindedir.

Scor, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.308.835 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 261,28M SCOR şeklindedir. Son 24 saat içinde SCOR, $ 0,008595 (en düşük) ile $ 0,0096398 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03400898 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00763068 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SCOR, son bir saatte +%0,32 ve son 7 günde -%9,41 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Scor (SCOR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,31M$ 2,31M $ 2,31M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 35,35M$ 35,35M $ 35,35M Dolaşım Arzı 261,28M 261,28M 261,28M Toplam Arz 4.000.000.000,0 4.000.000.000,0 4.000.000.000,0

