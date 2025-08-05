Scrat (SCRAT) Nedir?

$SCRAT! A unique meme token on the Solana blockchain, blending the agility of a squirrel with the cunning of a rat. This innovative cryptocurrency captures the spirit of relentless pursuit and is poised to bring excitement to your digital asset portfolio.

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Scrat (SCRAT) Kaynağı Resmi Websitesi

Scrat (SCRAT) Token Ekonomisi

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