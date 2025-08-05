Scuba Dog Fiyatı (SCUBA)
Scuba Dog (SCUBA), şu anda 0,00007774 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 77,74K USD piyasa değerine sahiptir. SCUBA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Scuba Dog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Scuba Dog / USD fiyat değişimi, $ +0,0000127129.
Son 60 gün içerisinde, Scuba Dog / USD fiyat değişimi, $ +0,0000661352.
Son 90 gün içerisinde, Scuba Dog / USD fiyat değişimi, $ +0,00000241082661401842.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%1,87
|30 Gün
|$ +0,0000127129
|+%16,35
|60 Gün
|$ +0,0000661352
|+%85,07
|90 Gün
|$ +0,00000241082661401842
|+%3,20
En güncel Scuba Dog fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%1,44
+%1,87
-%11,90
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Scuba Dog is a community-based memecoin built on the SUI. Its purpose is to provide a platform for users to engage in meme-based activities, including trading, sharing, and creating memes within the community. The coin's function revolves around fostering a vibrant and active community of meme enthusiasts who contribute to the ecosystem through meme creation, sharing, and trading. Its utility lies in its ability to facilitate transactions and interactions within the community, allowing members to participate in meme-related activities and potentially benefit from the growth of the community and the coin's value.
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|1 SCUBA / VND
₫2,0457281
|1 SCUBA / AUD
A$0,0001197196
|1 SCUBA / GBP
￡0,000058305
|1 SCUBA / EUR
€0,0000668564
|1 SCUBA / USD
$0,00007774
|1 SCUBA / MYR
RM0,0003288402
|1 SCUBA / TRY
₺0,0031616858
|1 SCUBA / JPY
¥0,01135004
|1 SCUBA / ARS
ARS$0,105481519
|1 SCUBA / RUB
₽0,0062052068
|1 SCUBA / INR
₹0,0068310138
|1 SCUBA / IDR
Rp1,2744260256
|1 SCUBA / KRW
₩0,1076730096
|1 SCUBA / PHP
₱0,0044576116
|1 SCUBA / EGP
￡E.0,0037657256
|1 SCUBA / BRL
R$0,0004283474
|1 SCUBA / CAD
C$0,0001065038
|1 SCUBA / BDT
৳0,0094671772
|1 SCUBA / NGN
₦0,1183257218
|1 SCUBA / UAH
₴0,0032433128
|1 SCUBA / VES
Bs0,00979524
|1 SCUBA / CLP
$0,07509684
|1 SCUBA / PKR
Rs0,0219786528
|1 SCUBA / KZT
₸0,041975713
|1 SCUBA / THB
฿0,0025156664
|1 SCUBA / TWD
NT$0,002324426
|1 SCUBA / AED
د.إ0,0002853058
|1 SCUBA / CHF
Fr0,000062192
|1 SCUBA / HKD
HK$0,000610259
|1 SCUBA / MAD
.د.م0,0007051018
|1 SCUBA / MXN
$0,0014716182
|1 SCUBA / PLN
zł0,0002868606
|1 SCUBA / RON
лв0,0003405012
|1 SCUBA / SEK
kr0,0007509684
|1 SCUBA / BGN
лв0,0001313806
|1 SCUBA / HUF
Ft0,0268249644
|1 SCUBA / CZK
Kč0,0016511976
|1 SCUBA / KWD
د.ك0,0000237107
|1 SCUBA / ILS
₪0,0002650934