SEDUX AI (SEDUX) Nedir?

SeduxAI is a decentralized application (DApp) built on the Solana blockchain, providing users with the opportunity to engage in conversations with AI-generated virtual personalities. These personalities are equipped with rich backstories, distinct traits, and visual representations, all created through advanced AI technology. Some personalities are designed to offer more intimate and playful interactions, catering to users personalized connection.

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SEDUX AI (SEDUX) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

SEDUX AI (SEDUX) Token Ekonomisi

SEDUX AI (SEDUX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SEDUX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!