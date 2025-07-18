SEKA (SEKA) Nedir?

SEKA is a blockchain-based open-world MMO game built on BNB Chain in collaboration with the renowned Kazakh influencer SekaVines with a large following across social media platforms. SEKA brings a GTA-style game experience into the Web3 space, allowing players to explore, complete missions, interact with others, and earn rewards through gameplay. The $SEKA token is used throughout the game for transactions, upgrades, and participation in events. Developed using the powerful Idos Games Engine, SEKA bridges traditional gaming and decentralized technology, delivering a rich, on-chain gaming experience with real player ownership and incentives.

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SEKA (SEKA) Kaynağı Resmi Websitesi

SEKA (SEKA) Token Ekonomisi

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