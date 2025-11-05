BorsaDEX+
Bugünkü canlı Send It fiyatı 0,00000891 USD. SENDIT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SENDIT fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

SENDIT Hakkında Daha Fazla Bilgi

SENDIT Fiyat Bilgileri

SENDIT Nedir

SENDIT Resmi Websitesi

SENDIT Token Ekonomisi

SENDIT Fiyat Tahmini

Send It Logosu

Send It Fiyatı (SENDIT)

Listelenmedi

1 SENDIT / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%2,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Send It (SENDIT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:33:41 (UTC+8)

Send It (SENDIT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00000835
$ 0,00000835$ 0,00000835
24 sa Düşük
$ 0,00000917
$ 0,00000917$ 0,00000917
24 sa Yüksek

$ 0,00000835
$ 0,00000835$ 0,00000835

$ 0,00000917
$ 0,00000917$ 0,00000917

$ 0,0006059
$ 0,0006059$ 0,0006059

$ 0,00000835
$ 0,00000835$ 0,00000835

-%0,69

-%2,35

-%17,73

-%17,73

Send It (SENDIT) canlı fiyatı $0,00000891. SENDIT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000835 ve en yüksek $ 0,00000917 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SENDIT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0006059, en düşük fiyatı ise $ 0,00000835 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SENDIT son bir saatte -%0,69 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,35 ve son 7 günde -%17,73 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Send It (SENDIT) Piyasa Bilgileri

$ 8,91K
$ 8,91K$ 8,91K

--
----

$ 8,91K
$ 8,91K$ 8,91K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Send It piyasa değeri $ 8,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SENDIT arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,91K.

Send It (SENDIT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Send It / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Send It / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Send It / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Send It / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%2,35
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Send It (SENDIT) Nedir?

It all started with a tweet. When CZ — the founder of Binance — said “2025 will be a send it year,” the community didn’t just listen; they acted. $SENDIT was born as a tribute to that energy — the fearless, no-hesitation spirit that defines the BNB ecosystem.

$SENDIT isn’t just another meme coin. It’s a cultural signal. A movement powered by degens who understand that when CZ tweets, the real ones don’t wait. They ape, they send, they win.

Fueled by community, humor, and the unstoppable momentum of BSC, $SENDIT represents one simple idea: when opportunity comes, you don’t think — you SEND IT.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Send It (SENDIT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Send It Fiyat Tahmini (USD)

Send It (SENDIT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Send It (SENDIT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Send It için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Send It fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SENDIT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Send It (SENDIT) Token Ekonomisi

Send It (SENDIT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SENDIT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Send It (SENDIT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Send It (SENDIT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SENDIT fiyatı, 0,00000891 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SENDIT / USD güncel fiyatı nedir?
SENDIT / USD güncel fiyatı $ 0,00000891. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Send It varlığının piyasa değeri nedir?
SENDIT piyasa değeri $ 8,91K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SENDIT arzı nedir?
Dolaşımdaki SENDIT arzı, 1,00B USD.
SENDIT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SENDIT, ATH fiyatı olan 0,0006059 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SENDIT fiyatı (ATL) nedir?
SENDIT, ATL fiyatı olan 0,00000835 USD değerine düştü.
SENDIT işlem hacmi nedir?
SENDIT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SENDIT bu yıl daha da yükselir mi?
SENDIT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SENDIT fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:33:41 (UTC+8)

Send It (SENDIT) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

