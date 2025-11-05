Send It (SENDIT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000835 $ 0,00000835 $ 0,00000835 24 sa Düşük $ 0,00000917 $ 0,00000917 $ 0,00000917 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00000835$ 0,00000835 $ 0,00000835 24 sa Yüksek $ 0,00000917$ 0,00000917 $ 0,00000917 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0006059$ 0,0006059 $ 0,0006059 En Düşük Fiyat $ 0,00000835$ 0,00000835 $ 0,00000835 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,69 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,35 Fiyat Değişimi (7 G) -%17,73 Fiyat Değişimi (7 G) -%17,73

Send It (SENDIT) canlı fiyatı $0,00000891. SENDIT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000835 ve en yüksek $ 0,00000917 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SENDIT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0006059, en düşük fiyatı ise $ 0,00000835 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SENDIT son bir saatte -%0,69 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,35 ve son 7 günde -%17,73 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Send It (SENDIT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,91K$ 8,91K $ 8,91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,91K$ 8,91K $ 8,91K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Send It piyasa değeri $ 8,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SENDIT arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,91K.