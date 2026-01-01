Bugünkü Settled EthXY Token Fiyatı

Bugünkü Settled EthXY Token (SEXY) fiyatı $ 0.01362962 olup, son 24 saatte % 4.23 değişim gösterdi. Mevcut SEXY / USD dönüşüm oranı SEXY başına $ 0.01362962 şeklindedir.

Settled EthXY Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,362,962 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100.00M SEXY şeklindedir. Son 24 saat içinde SEXY, $ 0.01307659 (en düşük) ile $ 0.01379595 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 3.12 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.01041509 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SEXY, son bir saatte -0.35% ve son 7 günde -12.14% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Settled EthXY Token (SEXY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Dolaşım Arzı 100.00M 100.00M 100.00M Toplam Arz 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Şu anki Settled EthXY Token piyasa değeri $ 1.36M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SEXY arzı 100.00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1.36M.