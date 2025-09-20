Bugünkü canlı SGC fiyatı 0,00041924 USD. SGC / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SGC fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı SGC fiyatı 0,00041924 USD. SGC / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SGC fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

SGC Fiyatı (SGC)

Listelenmedi

1 SGC / USD Canlı Fiyatı:

$0,00042086
$0,00042086$0,00042086
-%0,501D
SGC (SGC) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:23:03 (UTC+8)

SGC (SGC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00041668
$ 0,00041668$ 0,00041668
24 sa Düşük
$ 0,00042833
$ 0,00042833$ 0,00042833
24 sa Yüksek

$ 0,00041668
$ 0,00041668$ 0,00041668

$ 0,00042833
$ 0,00042833$ 0,00042833

$ 0,00415112
$ 0,00415112$ 0,00415112

$ 0,00038234
$ 0,00038234$ 0,00038234

-%0,85

-%0,62

-%2,22

-%2,22

SGC (SGC) canlı fiyatı $0,00041924. SGC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00041668 ve en yüksek $ 0,00042833 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SGC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00415112, en düşük fiyatı ise $ 0,00038234 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SGC son bir saatte -%0,85 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,62 ve son 7 günde -%2,22 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SGC (SGC) Piyasa Bilgileri

$ 2,76M
$ 2,76M$ 2,76M

--
----

$ 4,18M
$ 4,18M$ 4,18M

6,60B
6,60B 6,60B

10.000.000.000,0
10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki SGC piyasa değeri $ 2,76M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SGC arzı 6,60B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,18M.

SGC (SGC) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, SGC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SGC / USD fiyat değişimi, $ -0,0000310263.
Son 60 gün içerisinde, SGC / USD fiyat değişimi, $ -0,0001081009.
Son 90 gün içerisinde, SGC / USD fiyat değişimi, $ -0,0004191406288889338.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,62
30 Gün$ -0,0000310263-%7,40
60 Gün$ -0,0001081009-%25,78
90 Gün$ -0,0004191406288889338-%49,99

SGC (SGC) Nedir?

SGC (SG Coin) is the native utility token for Kai Sangokushi Taisen – Battle of Three Kingdoms, a blockchain-based trading card game (TCG) developed by Double Jump Tokyo in collaboration with Sega. The game reimagines the classic Sangokushi Taisen arcade experience, integrating NFT-based Warlord Cards representing historical figures from the Three Kingdoms era. SGC operates on the Oasys Layer-2 blockchain, specifically within the SG Verse ecosystem, co-developed by Double Jump Tokyo and AltLayer. Initially, SGC is used for in-game purchases, with plans to expand its utility to other game features over time.

SGC (SGC) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

SGC Fiyat Tahmini (USD)

SGC (SGC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? SGC (SGC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak SGC için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

SGC Varlığından Yerel Para Birimlerine

SGC (SGC) Token Ekonomisi

SGC (SGC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SGC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SGC (SGC) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü SGC (SGC) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SGC fiyatı, 0,00041924 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SGC / USD güncel fiyatı nedir?
SGC / USD güncel fiyatı $ 0,00041924. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
SGC varlığının piyasa değeri nedir?
SGC piyasa değeri $ 2,76M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SGC arzı nedir?
Dolaşımdaki SGC arzı, 6,60B USD.
SGC için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SGC, ATH fiyatı olan 0,00415112 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SGC fiyatı (ATL) nedir?
SGC, ATL fiyatı olan 0,00038234 USD değerine düştü.
SGC işlem hacmi nedir?
SGC için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SGC bu yıl daha da yükselir mi?
SGC piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SGC fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.