SGC (SGC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00041668 $ 0,00041668 $ 0,00041668 24 sa Düşük $ 0,00042833 $ 0,00042833 $ 0,00042833 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00041668$ 0,00041668 $ 0,00041668 24 sa Yüksek $ 0,00042833$ 0,00042833 $ 0,00042833 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00415112$ 0,00415112 $ 0,00415112 En Düşük Fiyat $ 0,00038234$ 0,00038234 $ 0,00038234 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,85 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,62 Fiyat Değişimi (7 G) -%2,22 Fiyat Değişimi (7 G) -%2,22

SGC (SGC) canlı fiyatı $0,00041924. SGC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00041668 ve en yüksek $ 0,00042833 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SGC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00415112, en düşük fiyatı ise $ 0,00038234 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SGC son bir saatte -%0,85 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,62 ve son 7 günde -%2,22 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SGC (SGC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,76M$ 2,76M $ 2,76M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,18M$ 4,18M $ 4,18M Dolaşım Arzı 6,60B 6,60B 6,60B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki SGC piyasa değeri $ 2,76M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SGC arzı 6,60B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,18M.