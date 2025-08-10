SHACK Hakkında Daha Fazla Bilgi

Shack Token Fiyatı (SHACK)

Shack Token (SHACK) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00548504
$0,00548504$0,00548504
+%1,001D
Bugünkü Shack Token (SHACK) Fiyatı

Shack Token (SHACK), şu anda 0,00547519 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. SHACK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Shack Token Ana Piyasa Performansı:

+%2,75
Shack Token 24 saatlik fiyat değişimi
MEXC'deki SHACK / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SHACK fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Shack Token (SHACK) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Shack Token / USD fiyat değişimi, $ +0,00014651.
Son 30 gün içerisinde, Shack Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Shack Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Shack Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00014651+%2,75
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Shack Token (SHACK) Fiyat Analizi

En güncel Shack Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00531356
+%0,88

+%2,75

--

Shack Token (SHACK) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

Shack Token (SHACK) Nedir?

Shack is a Solana-based community token created by the team behind AuctionShack, Switzerland’s new iOS C2C auction marketplace. AuctionShack enables anyone to list and sell secondhand goods in under 10 seconds using AI-generated titles, descriptions, and tags, with a map-based discovery experience. Shack extends this mission into Web3 by rewarding community engagement, incentivizing decentralized recommerce, and connecting crypto culture with a real, growing product. It blends the meme energy of the Solana ecosystem with real-world commerce utility, creating a bridge between on-chain participation and off-chain marketplace growth.

Shack Token (SHACK) Token Ekonomisi

Shack Token (SHACK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SHACK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

