Shade Protocol (SHD) Nedir?

Shade Protocol is an array of connected privacy-preserving DeFi applications built on Secret Network. Launching on Shade Protocol is Silk: an over-collateralized stablecoin native to Secret Network with transactional privacy by default.

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Shade Protocol (SHD) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Shade Protocol (SHD) Token Ekonomisi

Shade Protocol (SHD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SHD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!