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Shade Protocol Fiyatı (SHD)

Listelenmedi

Shade Protocol (SHD) Canlı Fiyat Grafiği

$0,57787
$0,57787$0,57787
+%1,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Shade Protocol (SHD) Fiyatı

Shade Protocol (SHD), şu anda 0,57796 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,85M USD piyasa değerine sahiptir. SHD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Shade Protocol Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,77
Shade Protocol 24 saatlik fiyat değişimi
4,94M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Shade Protocol (SHD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Shade Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0,01005046.
Son 30 gün içerisinde, Shade Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,0450811689.
Son 60 gün içerisinde, Shade Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,1549129306.
Son 90 gün içerisinde, Shade Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,3149588284506039.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01005046+%1,77
30 Gün$ -0,0450811689-%7,80
60 Gün$ -0,1549129306-%26,80
90 Gün$ -0,3149588284506039-%35,27

Shade Protocol (SHD) Fiyat Analizi

En güncel Shade Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,567709
$ 0,567709$ 0,567709

$ 0,578933
$ 0,578933$ 0,578933

$ 95,66
$ 95,66$ 95,66

-%0,01

+%1,77

-%11,02

Shade Protocol (SHD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,85M
$ 2,85M$ 2,85M

--
----

4,94M
4,94M 4,94M

Shade Protocol (SHD) Nedir?

Shade Protocol is an array of connected privacy-preserving DeFi applications built on Secret Network. Launching on Shade Protocol is Silk: an over-collateralized stablecoin native to Secret Network with transactional privacy by default.

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Shade Protocol (SHD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Shade Protocol (SHD) Token Ekonomisi

Shade Protocol (SHD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SHD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SHD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SHD / VND
15.209,0174
1 SHD / AUD
A$0,8900584
1 SHD / GBP
0,43347
1 SHD / EUR
0,4970456
1 SHD / USD
$0,57796
1 SHD / MYR
RM2,4447708
1 SHD / TRY
23,5056332
1 SHD / JPY
¥84,96012
1 SHD / ARS
ARS$788,48193
1 SHD / RUB
46,121208
1 SHD / INR
50,658194
1 SHD / IDR
Rp9.474,7525824
1 SHD / KRW
799,3880352
1 SHD / PHP
33,1344468
1 SHD / EGP
￡E.27,9848232
1 SHD / BRL
R$3,1961188
1 SHD / CAD
C$0,7918052
1 SHD / BDT
70,3839688
1 SHD / NGN
881,0364444
1 SHD / UAH
24,1124912
1 SHD / VES
Bs71,08908
1 SHD / CLP
$559,46528
1 SHD / PKR
Rs163,8169824
1 SHD / KZT
312,069502
1 SHD / THB
฿18,725904
1 SHD / TWD
NT$17,252106
1 SHD / AED
د.إ2,1211132
1 SHD / CHF
Fr0,462368
1 SHD / HKD
HK$4,5312064
1 SHD / MAD
.د.م5,2363176
1 SHD / MXN
$10,8772072
1 SHD / PLN
2,1326724
1 SHD / RON
лв2,5314648
1 SHD / SEK
kr5,5830936
1 SHD / BGN
лв0,9709728
1 SHD / HUF
Ft198,9511708
1 SHD / CZK
12,2758704
1 SHD / KWD
د.ك0,1762778
1 SHD / ILS
1,965064