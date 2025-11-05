Shamatte (杀马特) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0031172$ 0,0031172 $ 0,0031172 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,46 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%12,51 Fiyat Değişimi (7 G) -%44,27 Fiyat Değişimi (7 G) -%44,27

Shamatte (杀马特) canlı fiyatı --. 杀马特, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. 杀马特 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0031172, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, 杀马特 son bir saatte +%1,46 değişim gösterdi, 24 saatte +%12,51 ve son 7 günde -%44,27 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Shamatte (杀马特) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 80,89K$ 80,89K $ 80,89K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 80,89K$ 80,89K $ 80,89K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Shamatte piyasa değeri $ 80,89K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 杀马特 arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 80,89K.