BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Kart Çevirme Etkinliği
Bugünkü canlı Sharp Token fiyatı 0,00681109 USD. SHARP / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SHARP fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Sharp Token fiyatı 0,00681109 USD. SHARP / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SHARP fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

SHARP Hakkında Daha Fazla Bilgi

SHARP Fiyat Bilgileri

SHARP Nedir

SHARP Whitepaper

SHARP Resmi Websitesi

SHARP Token Ekonomisi

SHARP Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Sharp Token Logosu

Sharp Token Fiyatı (SHARP)

Listelenmedi

1 SHARP / USD Canlı Fiyatı:

$0,00681109
$0,00681109$0,00681109
+%1,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Sharp Token (SHARP) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:56:31 (UTC+8)

Sharp Token (SHARP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0066865
$ 0,0066865$ 0,0066865
24 sa Düşük
$ 0,00684381
$ 0,00684381$ 0,00684381
24 sa Yüksek

$ 0,0066865
$ 0,0066865$ 0,0066865

$ 0,00684381
$ 0,00684381$ 0,00684381

$ 0,0120001
$ 0,0120001$ 0,0120001

$ 0,00441049
$ 0,00441049$ 0,00441049

-%0,13

+%1,83

-%21,33

-%21,33

Sharp Token (SHARP) canlı fiyatı $0,00681109. SHARP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0066865 ve en yüksek $ 0,00684381 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SHARP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0120001, en düşük fiyatı ise $ 0,00441049 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SHARP son bir saatte -%0,13 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,83 ve son 7 günde -%21,33 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Sharp Token (SHARP) Piyasa Bilgileri

$ 20,27M
$ 20,27M$ 20,27M

--
----

$ 464,73M
$ 464,73M$ 464,73M

2,98B
2,98B 2,98B

68.230.000.000,0
68.230.000.000,0 68.230.000.000,0

Şu anki Sharp Token piyasa değeri $ 20,27M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SHARP arzı 2,98B olup, toplam arzı 68230000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 464,73M.

Sharp Token (SHARP) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Sharp Token / USD fiyat değişimi, $ +0,00012215.
Son 30 gün içerisinde, Sharp Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0019830706.
Son 60 gün içerisinde, Sharp Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Sharp Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00012215+%1,83
30 Gün$ -0,0019830706-%29,11
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Sharp Token (SHARP) Nedir?

Sharp Economy solves the biggest challenge of Web3—onboarding users from Web2 into decentralized ecosystems. Instead of requiring startups or communities to build complex blockchain infrastructure, Sharp Economy provides plug-and-play tools to tokenize user engagement, learning, and growth. Its focus areas include education, nonprofits, youth and college athletes, healthcare, creators, and builders, with partners already in the pipeline. The ecosystem is powered by four key components:

  • Sharp Platform – a no-code Web3 platform for tokenization and rewards.
  • Sharp Token ($SHARP) – the fuel of the ecosystem, enabling rewards, growth, and governance.
  • Sharp Protocol – decentralized infrastructure for tokenomics and distribution.
  • Sharp Rewards App – a SocialFi super app that gamifies activities and rewards users daily. Key features include Learn2Earn, Contribute2Earn, and Spend2Grow, which allow users to earn tokens for learning or contributing and spend them on personal growth. Unlike most tokens, Sharp Economy is community-first, bridging millions of Web2 users into Web3 with real-world utility and sustainable growth.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Sharp Token (SHARP) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Sharp Token Fiyat Tahmini (USD)

Sharp Token (SHARP) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Sharp Token (SHARP) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Sharp Token için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Sharp Token fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SHARP Varlığından Yerel Para Birimlerine

Sharp Token (SHARP) Token Ekonomisi

Sharp Token (SHARP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SHARP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Sharp Token (SHARP) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Sharp Token (SHARP) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SHARP fiyatı, 0,00681109 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SHARP / USD güncel fiyatı nedir?
SHARP / USD güncel fiyatı $ 0,00681109. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Sharp Token varlığının piyasa değeri nedir?
SHARP piyasa değeri $ 20,27M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SHARP arzı nedir?
Dolaşımdaki SHARP arzı, 2,98B USD.
SHARP için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SHARP, ATH fiyatı olan 0,0120001 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SHARP fiyatı (ATL) nedir?
SHARP, ATL fiyatı olan 0,00441049 USD değerine düştü.
SHARP işlem hacmi nedir?
SHARP için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SHARP bu yıl daha da yükselir mi?
SHARP piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SHARP fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:56:31 (UTC+8)

Sharp Token (SHARP) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.737,67
$101.737,67$101.737,67

-%1,39

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.326,31
$3.326,31$3.326,31

-%5,15

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,54
$157,54$157,54

-%2,43

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

-%0,02

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2429
$2,2429$2,2429

-%1,71

En Yüksek Hacim

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.737,67
$101.737,67$101.737,67

-%1,39

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.326,31
$3.326,31$3.326,31

-%5,15

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,54
$157,54$157,54

-%2,43

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2429
$2,2429$2,2429

-%1,71

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,16489
$0,16489$0,16489

+%0,58

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Intuition Logosu

Intuition

TRUST

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

MemeMarket Logosu

MemeMarket

MFUN

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Backstage Logosu

Backstage

BKS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Sentism Logosu

Sentism

SENTIS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

XP8 Logosu

XP8

XP8

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

PlayMindProtocol Logosu

PlayMindProtocol

PMIND

$0,27172
$0,27172$0,27172

+%1.671,31

Momentum Logosu

Momentum

MMT

$1,3566
$1,3566$1,3566

+%804,40

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000000284
$0,0000000000000000000000000284$0,0000000000000000000000000284

+%311,59

Datasoul Logosu

Datasoul

DATASOUL

$0,0000000034827
$0,0000000034827$0,0000000034827

+%148,72

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$0,1439
$0,1439$0,1439

+%119,69