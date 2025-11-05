Sharp Token (SHARP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,0066865 24 sa Yüksek $ 0,00684381 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0120001 En Düşük Fiyat $ 0,00441049 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,13 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,83 Fiyat Değişimi (7 G) -%21,33

Sharp Token (SHARP) canlı fiyatı $0,00681109. SHARP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0066865 ve en yüksek $ 0,00684381 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SHARP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0120001, en düşük fiyatı ise $ 0,00441049 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SHARP son bir saatte -%0,13 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,83 ve son 7 günde -%21,33 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Sharp Token (SHARP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,27M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 464,73M Dolaşım Arzı 2,98B Toplam Arz 68.230.000.000,0

Şu anki Sharp Token piyasa değeri $ 20,27M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SHARP arzı 2,98B olup, toplam arzı 68230000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 464,73M.