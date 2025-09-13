Shib Original Vision (SOV) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,74 Fiyat Değişimi (7 G) -%3,30

Shib Original Vision (SOV) canlı fiyatı --. SOV, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SOV için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SOV son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%1,74 ve son 7 günde -%3,30 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Shib Original Vision (SOV) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 329,88K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 583,66K Dolaşım Arzı 113,44T Toplam Arz 200.706.133.340.071,0

Şu anki Shib Original Vision piyasa değeri $ 329,88K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOV arzı 113,44T olup, toplam arzı 200706133340071.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 583,66K.