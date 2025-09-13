Shib Original Vision Fiyatı (SOV)
--
-%1,74
-%3,30
-%3,30
Shib Original Vision (SOV) canlı fiyatı --. SOV, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SOV için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, SOV son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%1,74 ve son 7 günde -%3,30 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Shib Original Vision piyasa değeri $ 329,88K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOV arzı 113,44T olup, toplam arzı 200706133340071.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 583,66K.
Gün içerisinde, Shib Original Vision / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Shib Original Vision / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Shib Original Vision / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Shib Original Vision / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%1,74
|30 Gün
|$ 0
|-%11,04
|60 Gün
|$ 0
|+%14,69
|90 Gün
|$ 0
|--
What is the project about? Shib Original Vision ($SOV) fixes the corruption behind $SHIB by fairly distributing $SOV to those who believe in the genuine Shiba Inu community. $SOV was developed by true devotees in the dream that was once Shiba. They intend on $SOV to be distributed in a manner that is not only equitable and righteous but also transparent, with 80% of the total supply being airdropped to active Shiba Inu wallets. In order to establish a truly equitable community, an equivalent amount of $SOV will be dispersed among Shiba Inu holders who have been active on-chain in the last six months days. 277,000 $SHIB wallets will be eligible for $SOV, making it one of the largest airdrops in crypto history. For holders that have $SHIB on centralized exchanges, a dedicated portion of the token metrics will be reserved for CEX airdrop and listing negotiations, governed by 59 members of the Inu Economic Forum, which is made up of Karma DAO members. What makes your project unique? Shib Original Vision has 80% of its total supply allocated to Shiba Inu wallets that have been active on-chain within the last 30 days. Meaning that each active Shiba Inu wallet will be able to claim a fixed amount of SOV that is equal amongst all Shibes, meaning SOV will be a true community token. History of your project. SOV was evisioned by Karma DAO after witnessing the corruption & strife within the original Shib community that they helped create. They wanted to create an alternative memecoin that followed the original ethos of community & fairness that Shiba Inu was meant to represent. What’s next for your project? Shib Original Vision aims to bring positivity, community & fairness to the entire Shiba community, providing an alternative fairly launched community token. What can your token be used for? SOV is a memecoin so it can be used by SOV community members.
Shib Original Vision (SOV) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SOV tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-12 17:13:00
|Sektör Haberleri
SOL ve BNB Piyasa Değerleri Yeni Tüm Zamanların En Yüksek Seviyelerine Ulaştı, Toplam Kripto Para Piyasa Değeri 4,117 Trilyon Dolara Yükseldi
|09-12 16:35:00
|Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 90 günlük yüksek seviyesini koruyor, bugün 66'ya yükseldi
|09-12 11:52:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin kısaca 116.000 $ seviyesini aştı, Ethereum 4.500 $ seviyesini aştı, SOL 230 $ seviyesini aştı
|09-12 11:44:00
|Sektör Haberleri
Galaxy Digital執行長：市場正進入「SOL季」，市場動能和監管信號有利於Solana發展
|09-12 10:11:00
|Sektör Haberleri
REX-Osprey DOGE ETF 再次延遲至下週中
|09-11 22:05:00
|Sektör Haberleri
美國8月未經調整CPI年率錄得2.9%，符合市場預期
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.