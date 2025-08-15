ShibaCoin (SHIC) Nedir?

Shibacoin is a layer 1, Scrypt-based cryptocurrency designed for simplicity, community engagement, and fun. Developed by an original Dogecoin enthusiast, Shibacoin aims to recreate the joyful and inclusive atmosphere of the early Dogecoin community while embracing modern blockchain advancements like merge mining and scalable tokenomics. Shibacoin is open-source and community-driven, encouraging contributions and collaboration from developers worldwide.

ShibaCoin (SHIC) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

ShibaCoin (SHIC) Token Ekonomisi

ShibaCoin (SHIC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SHIC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!