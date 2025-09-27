Shibaverse (VERSE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,067416$ 0,067416 $ 0,067416 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,73 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,90 Fiyat Değişimi (7 G) -%15,04 Fiyat Değişimi (7 G) -%15,04

Shibaverse (VERSE) canlı fiyatı --. VERSE, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VERSE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,067416, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VERSE son bir saatte -%0,73 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,90 ve son 7 günde -%15,04 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Shibaverse (VERSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 110,97K$ 110,97K $ 110,97K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 137,17K$ 137,17K $ 137,17K Dolaşım Arzı 807,00M 807,00M 807,00M Toplam Arz 997.500.000,0 997.500.000,0 997.500.000,0

Şu anki Shibaverse piyasa değeri $ 110,97K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VERSE arzı 807,00M olup, toplam arzı 997500000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 137,17K.