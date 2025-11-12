Bugünkü Shibu Fiyatı

Bugünkü Shibu (SHIBU) fiyatı $ 0,00003316 olup, son 24 saatte % 17,75 değişim gösterdi. Mevcut SHIBU / USD dönüşüm oranı SHIBU başına $ 0,00003316 şeklindedir.

Shibu, şu anda piyasa değeri açısından $ 33.081 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 997,62M SHIBU şeklindedir. Son 24 saat içinde SHIBU, $ 0,00003318 (en düşük) ile $ 0,00004032 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01318311 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002227 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SHIBU, son bir saatte -%0,55 ve son 7 günde +%17,04 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Shibu (SHIBU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 33,08K$ 33,08K $ 33,08K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 33,08K$ 33,08K $ 33,08K Dolaşım Arzı 997,62M 997,62M 997,62M Toplam Arz 997.617.449,6808832 997.617.449,6808832 997.617.449,6808832

Şu anki Shibu piyasa değeri $ 33,08K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SHIBU arzı 997,62M olup, toplam arzı 997617449.6808832. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 33,08K.