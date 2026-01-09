Bugünkü Shift Fiyatı

Bugünkü Shift (SHIFT) fiyatı $ 0,00017833 olup, son 24 saatte % 8,44 değişim gösterdi. Mevcut SHIFT / USD dönüşüm oranı SHIFT başına $ 0,00017833 şeklindedir.

Shift, şu anda piyasa değeri açısından $ 178.323 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,95M SHIFT şeklindedir. Son 24 saat içinde SHIFT, $ 0,00017348 (en düşük) ile $ 0,0001961 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00031469 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00006293 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SHIFT, son bir saatte +%0,35 ve son 7 günde -%12,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Shift (SHIFT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 178,32K$ 178,32K $ 178,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 178,32K$ 178,32K $ 178,32K Dolaşım Arzı 999,95M 999,95M 999,95M Toplam Arz 999.949.906,550211 999.949.906,550211 999.949.906,550211

Şu anki Shift piyasa değeri $ 178,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SHIFT arzı 999,95M olup, toplam arzı 999949906.550211. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 178,32K.