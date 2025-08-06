Shikoku Inu (SHIKO) Nedir?

SHIKO is a 100% community-driven decentralized utility token. It first introduced an automated liquidity system that facilitates swaps and rewards its holders on every transaction. Next, our SHIKO ecosystem will aim to better the crypto world and increase trading efficiency.

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Shikoku Inu (SHIKO) Kaynağı Resmi Websitesi

Shikoku Inu (SHIKO) Token Ekonomisi

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