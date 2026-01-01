Bugünkü SHISA Fiyatı

Bugünkü SHISA (SHISA) fiyatı $ 0,00114969 olup, son 24 saatte % 10,87 değişim gösterdi. Mevcut SHISA / USD dönüşüm oranı SHISA başına $ 0,00114969 şeklindedir.

SHISA, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.114.944 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B SHISA şeklindedir. Son 24 saat içinde SHISA, $ 0,00070786 (en düşük) ile $ 0,00117278 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00147508 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00013691 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SHISA, son bir saatte +%6,08 ve son 7 günde +%28,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SHISA (SHISA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,11M$ 1,11M $ 1,11M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,11M$ 1,11M $ 1,11M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki SHISA piyasa değeri $ 1,11M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SHISA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,11M.