Shrapnel (SHRAP) Nedir?

SHRAPNEL is a first-person extraction shooter where you'll fight as a MEF (Mercenary Extraction Force) Operator. The gameplay is competitive and intense. In 2038 an asteroid collided with the moon, and years later meteorites rain down on earth repeatedly: dangerous yet valuable. Your mission is to collect this mysterious meteorite substance, survive in military combat, and get out alive. The progression system provides long-term goals and rewards for your Operator character. It’s the ultimate high-stakes treasure hunt.

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Shrapnel (SHRAP) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Shrapnel (SHRAP) Token Ekonomisi

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