Bugünkü Shrepe Fiyatı

Bugünkü Shrepe (SHREPE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 136,18 değişim gösterdi. Mevcut SHREPE / USD dönüşüm oranı SHREPE başına $ 0 şeklindedir.

Shrepe, şu anda piyasa değeri açısından $ 21.048 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B SHREPE şeklindedir. Son 24 saat içinde SHREPE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,808922 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SHREPE, son bir saatte -%0,71 ve son 7 günde +%537,66 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Shrepe (SHREPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 21,05K$ 21,05K $ 21,05K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21,05K$ 21,05K $ 21,05K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Shrepe piyasa değeri $ 21,05K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SHREPE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21,05K.