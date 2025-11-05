Shrooms Strategy (SHROOMSTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00001335$ 0,00001335 $ 0,00001335 En Düşük Fiyat $ 0,00000745$ 0,00000745 $ 0,00000745 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) %0,00 Fiyat Değişimi (7 G) %0,00

Shrooms Strategy (SHROOMSTR) canlı fiyatı $0,00000762. SHROOMSTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SHROOMSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00001335, en düşük fiyatı ise $ 0,00000745 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SHROOMSTR son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Shrooms Strategy (SHROOMSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,26K$ 7,26K $ 7,26K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,62K$ 7,62K $ 7,62K Dolaşım Arzı 953,73M 953,73M 953,73M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Shrooms Strategy piyasa değeri $ 7,26K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SHROOMSTR arzı 953,73M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,62K.