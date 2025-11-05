Sigma bnb USD (BNBUSD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,999511 $ 0,999511 $ 0,999511 24 sa Düşük $ 1,001 $ 1,001 $ 1,001 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,999511$ 0,999511 $ 0,999511 24 sa Yüksek $ 1,001$ 1,001 $ 1,001 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,009$ 1,009 $ 1,009 En Düşük Fiyat $ 0,998475$ 0,998475 $ 0,998475 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,07 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,09 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,09

Sigma bnb USD (BNBUSD) canlı fiyatı $1,001. BNBUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,999511 ve en yüksek $ 1,001 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BNBUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,009, en düşük fiyatı ise $ 0,998475 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BNBUSD son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%0,07 ve son 7 günde +%0,09 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Sigma bnb USD (BNBUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,49M$ 1,49M $ 1,49M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,49M$ 1,49M $ 1,49M Dolaşım Arzı 1,49M 1,49M 1,49M Toplam Arz 1.485.843,34396343 1.485.843,34396343 1.485.843,34396343

Şu anki Sigma bnb USD piyasa değeri $ 1,49M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BNBUSD arzı 1,49M olup, toplam arzı 1485843.34396343. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,49M.